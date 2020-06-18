Йошкар-Ола, , 12:07 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 18 июня выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений SARS-CoV-2 выросло до 2557 случаев, сообщает оперативный штаб России.

До настоящего момента в республике выздоровели 2370 человек, за последние сутки выписали 115 жителей республики. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в регионе 92,6%.

19 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний. За минувшие стуки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы минздрава Марий Эл Марины Паньковой, ряд переболевших COVID-19 пациентов сталкиваются с осложнениями. В частности, наблюдается поражение сердца, кишечника и нервной системы. Также вирус влияет на свертываемость крови.

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