Курган, , 12:07 — REGNUM Власти Курганской области разрешили провести крупную православную ярмарку с 22 по 28 июня в Кургане ко Дню Святой Троицы. Об этом сообщает пресс-служба Курганской митрополии.

Отмечается, что организаторы ярмарки ответственно подошли ко всем рекомендациям Роспотребнадзора по соблюдению санитарных правил.

В ярмарке примут участие 11 храмов и монастырей из Курганской области. Также в масштабном мероприятии примут участие монастыри из Коми, Севастополя, Тольятти.

На ярмарке будут продавать иконы, духовную литературу, изделия народных промыслов, а также лекарственные сборы, мази, авторские ювелирные украшения, одежду и обувь из экологичных тканей и многое другое. Посетителей ярмарки ждут мастер-классы росписи по дереву, работы с берестой и керамикой. Также будет представлена инсталляция военного блиндажа времён Великой Отечественной войны.