Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
По его словам, в данный момент власти страны рассматривают несколько сценариев.
Он добавил, что всё будет зависеть от соблюдения санитарных норм населением Украины. В случае вспышек коронавирусной пневмонии, в некоторых регионах введут жёсткий карантин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ляшко заявил, что без введения карантина на Украине мог произойти скачок смертности — от последствий, вызванных коронавирусом, могли погибнуть 145 тыс. человек.