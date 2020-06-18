Киев, , 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.

По его словам, в данный момент власти страны рассматривают несколько сценариев.

«Если мы движемся без сезонности, в некоторых областях нашей страны жёсткий карантин может быть введён с 22 июня, динамика роста может показать эти цифры. Если мы пойдём по другому сценарию, вероятность того, что летом мы можем пройти без карантина — также достаточно высока, страна 3−4 месяца может прожить без карантина», — рассказал Ляшко.

Он добавил, что всё будет зависеть от соблюдения санитарных норм населением Украины. В случае вспышек коронавирусной пневмонии, в некоторых регионах введут жёсткий карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ляшко заявил, что без введения карантина на Украине мог произойти скачок смертности — от последствий, вызванных коронавирусом, могли погибнуть 145 тыс. человек.