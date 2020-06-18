Москва, , 12:05 — REGNUM Сейчас льготы при зачислении в детсады имеют дети военнослужащих, пожарных, из многодетных семей, инвалидов, одиноких матерей и ряда других категорий граждан, сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время совещания с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

«Мы предлагаем законодательно закрепить право медработников на первоочередное или внеочередное получение мест в детских дошкольных образовательных организациях. Полагаю, будет правильным дополнить перечень детьми медиков. Это будет способствовать повышению привлекательности профессии», — сказал Андрей Турчак.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» предложил разрешить медикам на селе приватизировать служебное жилье. Министр здравоохранения Михаил Мурашко согласился с предложениями партии — он подчеркнул, что меры нужно поддержать.