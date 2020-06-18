Калининград, , 12:05 — REGNUM За минувшие сутки в Калининградской области подтверждено 34 случаев коронавирусной инфекции. За всё время пандемии зарегистрировано 2195 заболевших, сообщили сегодня, 18 июня, в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Количество летальных случаев увеличилось до 36. Умер мужчина в возрасте 78 лет с тяжёлой формой пневмонии на фоне сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди подтверждённых случаев шесть выявлены без клинических проявлений, 28 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 13 из них диагностирована пневмония.

Среди заболевших четверо детей школьного возраста. Все они выявлены при обследовании с заболевшими родственниками.