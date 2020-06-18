Москва, , 12:07 — REGNUM За минувшие сутки на территории России от COVID-19 умерли ещё 182 пациента. Это следует 18 июня из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Также указывается, что в результате этого общее количество летальных исходов в стране достигло 7660.

Кроме этого, сообщается, что за этот же период в России было выявлено 7790 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2, и потому их общее число достигло на данный момент 561 091.

При этом за истекшие 24 часа в стране 9621 пациент вылечился от COVID-19, и теперь их суммарное количество возросло до 313 963.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что статистика инфицированных и умерших от COVID-19 в России реальная, поскольку в стране протестированы на коронавирус порядка 11% населения.