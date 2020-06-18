Благовещенск, , 12:04 — REGNUM В Благовещенске не хватает земель для обеспечения многодетных семей бесплатными участками, поэтому власти города приняли решение предложить им земельные сертификаты на сумму 400 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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Всего в Благовещенске 724 человека состоят на учёте для получения бесплатного участка. Но земли в городе катастрофически не хватает. Потребность в участках составляет 57 гектаров.

Власти города предложили заменить эту меру социальной поддержки денежной выплатой в размере 400 тысяч рублей. Сумма рассчитана исходя из рыночной стоимости земельного участка площадью 800 квадратных метров.

«В настоящее время администрация разрабатывает проект порядка предоставления выплаты. Планируется, что благовещенцам, имеющим право на данную меру поддержки, будут выдавать земельные сертификаты», — пояснили в мэрии.

Средства земельного сертификата могут быть использованы по определённым назначениям. В основном это связанно с покупкой жилья, земли, улучшением жилищных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске Амурской области многодетным семьям власти раздали земельные участки под строительство жилья, вместе с ними раздали и обещания о том, что к участкам построят дороги. Но никакой транспортной инфраструктуры в районе выделения семьям земель не появилось за многие годы.