Омск, , 12:02 — REGNUM Синоптики вновь предупреждают жителей Омской области о заморозках. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по ссылкой на Обь-Иртышский гидрометцентр, в ночь 19−20 июня температура местами опустится до — 5 °C.

Как отмечается, похолодание может угрожать сельскохозяйственным растениям. Чтобы мороз их не побил, спасатели советуют укрыть посевы полимерной пленкой или нетканым материалом.

«Чем плотнее укрытие, тем лучше теплоизоляция. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты)», — отметили в ведомстве.

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