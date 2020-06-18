Тюмень, , 11:56 — REGNUM Попадание Тюменской области в представленный Генпрокуратурой России список наиболее «коррупционных» регионов может говорить не о разгуле коррупции, а о борьбе с ней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил журналист Ростислав Журавлёв.

«Не секрет, что новое руководство ФСБ активно взялось за казнокрадство. Это видно по делам в отношении местного МВД, ситуации в «медицинском городе», до этого своего поста лишилась и главный налоговый инспектор, ряд чиновников поменьше», — отметил журналист.

Он также добавил, что в целом коррупция в Тюменской области ничем не отличается от любого другого соседнего региона. «Губернатор Моор в принципе на хорошем счету, его предшественник получил министерский портфель и Тюмень всегда считается «отличницей» в Москве. Думаю, что здесь что-то другое», — добавил Ростислав Журавлёв. .

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Генпрокуратуры, в тройку самых коррупционных регионов России по итогам 2019 года вошли Мордовия, Чувашия, а также Камчатский край. Высокие позиции в этом списке также удерживают Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

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