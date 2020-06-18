Тула, , 11:54 — REGNUM 57 пляжей могут принимать отдыхающих в Тульской области по данным на 17 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Как уточнил начальник Главного управления МЧС России по Тульской области полковник внутренней службы Алексей Павлов, 57 пляжей приняты инспекторами ГИМС, приёмку продолжают сотрудники Роспотребнадзора и местных администраций.

«Совместно с администрациями муниципальных образований мы прорабатываем вопрос обустройства дополнительных мест отдыха, чтобы исключить купание граждан в неустановленных местах», — отметил Алексей Павлов.

Он напомнил, что сегодня 90% случаев гибели людей на водоёмах приходится на несанкционированные для купания места. На диких пляжах будет усилено патрулирование, также МЧС не исключает возможности увеличения штрафов за купание в неположенных местах (сегодня они составляют от 500 до тысячи рублей).

Добавим, что с 16 июня указом губернатора Тульской области жителям разрешено посещать пляжи с соблюдением эпидемиологических мер.