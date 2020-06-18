Калуга, , 12:04 — REGNUM 78 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 18 июня корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 5 тыс. 462 положительных теста. 2 тыс. 681 человек находится на лечении, 2 тыс. 740 человек выздоровели, 41 человек умер.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (657), в Обнинске (626), в Боровском районе (261), в Жуковском районе (178), в Малоярославецком районе (171) и в Дзержинском районе (127).

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