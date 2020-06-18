Саранск, , 11:52 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 18 июня выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей инфекции в республике составило 2818 человек, сообщает оперативный штаб России.

Полностью выздоровели в регионе 1755 жителей, за последние сутки выписаны по выздоровлению 58 человек. Из общего числа носителей коронавируса 62,27% уже выздоровели.

Скончались на фоне коронавируса от осложнения хронических заболеваний 22 человека, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Региональный оперативный штаб подчеркивает, что регулярно основную часть новых носителей коронавируса составляют неработающие жители республики. Из сегодняшних новых случаев 16 человек — старше 60 лет, самой пожилой инфицированной — 83 года.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике скончался 58-летний врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ» Андрей Лямзин. С мая текущего года он работал в ГБУЗ РМ «Ардатовская ЦРБ», где оказывают медицинскую помощь жителям республики с коронавирусом.