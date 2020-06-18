Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM В Свердловской области выздоровели уже 4853 человека, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

За минувшие сутки врачи выписали по выздоровлению 196 пациентов.

Лечение продолжают 560 пациентов с состоянии средней тяжести и 91 пациент в тяжело состоянии (из них 80 лежат в реанимации, а 38 пациентов подключены к ИВЛ). Сколько пациентов чувствуют себя удовлетворительно, не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе от COVID-19 умерли 60 человек. Подтверждено 10 тысяч 247 случаев заражения коронавирусом.

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