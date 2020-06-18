Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM Заказчика покушения на врача и муниципального депутата из Санкт-Петербурга, нападение на которого было совершено в 2016 году, готовят к экстрадиции в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Напомним, накануне Калининский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении жителя Грозного Хусейна Дараева. Мужчину признали виновным в попытке убить петербургского врача-уролога и муниципального депутата от «Единой России» Бахтияра Адхамова.

Как заявляют в СКР, преступление было совершено по заказу Валида Исаева. По данным следствия, в начале 2016 года Исаев вступил в Москве с Дараевым в преступный сговор на совершение убийства врача, за денежное вознаграждение в 5 млн рублей.

По данным СМИ, причиной неприязни к врачу, из-за которой заказчик пошел на преступление, стали личные мотивы.

31 мая 2016 года исполнитель преступления прибыл в Санкт-Петербург к месту работы потерпевшего — поликлинике на улице Васенко, где произвел в него не менее восьми выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему вовремя оказали квалифицированную помощь и спасли жизнь.

23 сентября 2018 года в Кабардино-Балкарской республике неудачливый киллер был задержан и этапирован в Санкт-Петербург. А 17 июня 2020 года суд назначил Дараеву наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Заказчик же преступления в августе 2019 года был объявлен в розыск. В отношении Исаева было заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого за организацию покушения на убийство по найму, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В декабре 2019 года Исаев был задержан на территории Украины, решается вопрос о его экстрадиции в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности», — пояснили в СКР.

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