Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM В Ростовской области за весь период пандемии проведено более 201 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 18 июня.

В настоящее время охват населения тестированием на 100 тыс. населения составляет 91. За истекшие сутки донские специалисты выполнили 4 тыс. 252 исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области всего выявлено 8 тыс. 97 носителей SARS-CoV-2. Число выздоровевших после коронавируса достигло 3 тыс. 526 человек, 76 человек скончались.

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