Вильнюс, , 11:47 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 18 июля, впервые выступил с ежегодным посланием к обществу в парламенте, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В своей речи он подчеркнул необходимость создания в Литве «справедливого, зелёного и инновационного благополучного государства», отметив, что в такой работе «нет окончания», но страна, по его мнению, уже в зрелом возрасте и «мы можем преодолевать исторические вызовы, видим свои ошибки и знаем, как их исправлять».

Благополучие в государстве, по словам Науседы, начинается не с экономических или социальных показателей, а с «уважения, всеобщего доверия, ответственности за общий интерес и помощь друг другу».

Пример такого подхода Науседа увидел в поведении общества во время трёхмесячного карантина, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

«Вы организовали десятки гражданских инициатив, которые молниеносно организовали помощь для наиболее уязвимых», — говорил Науседа.

В Литве карантин перестал действовать с 17 июня. Заболеваемость в Литве снизилась до суточного прироста в несколько случаев.