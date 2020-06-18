Астрахань, , 11:47 — REGNUM В Астраханской области 18 июня подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 3076 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 493 человека. За весь период 1960 человек выздоровели и были выписаны, 26 человек скончались. Под амбулаторным наблюдением находятся 3153 человека.

За весь период у 91 тыс. 531 человека взяли 98 тыс. 207 анализов на коронавирус. Коэффициент распространения инфекции с оставил 1.

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