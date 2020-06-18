Архангельск, , 11:46 — REGNUM В Архангельской области могут освободить от уплаты транспортного налога за 2019 год многодетные семьи. С таким предложением к региональным депутатам обратился врио губернатора Александр Цыбульский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В числе инициатив главы региона, вынесенных на июньскую сессию, также: упрощение процедуры получения статуса «Ветеран труда Архангельской области» для многодетных матерей, предоставление выплаты в размере 210 тыс. рублей взамен земельного участка вне зависимости от даты включения многодетной семьи в специальный реестр.

Кроме того, врио губернатора предложил расширить перечень получателей единовременной выплаты на первенца.

«Если сегодня ее могут получить мамы в возрасте от 20 до 25 лет, то мы предлагаем расширить возраст получателей — от 18 до 25 лет», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Цыбульский подал документы в облизбирком для участия в выборах губернатора, которые состоятся 13 сентября 2020 года.