Нижний Новгород, , 11:44 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 18 июня выявлено 233 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 14 881 случай заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

Полностью выздоровели в регионе 7793 человека, за последние сутки выписаны 407 человек. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели более 52,3%.

181 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки умерли двое жителей области.

В стационарах получают лечение около 1,8 тыс. человек, около 5 тыс. граждан наблюдаются амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 18 июня выявили 1081 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 60 992 случаев.

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