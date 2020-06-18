Салехард, , 11:44 — REGNUM На Ямале за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ будут следить порядка 1200 наблюдателей, в среднем по пять человек на участок. Об этом сообщает председатель общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин.

Наблюдателями за ходом голосования изъявили желание стать гражданские активисты, члены некоммерческих организаций, представители парламентских партий, а также «Казачьей партии».

«В городах и посёлках будут работать 208 основных участков и 15 дополнительных. Помимо этого, избиратели голосовать будут на дому и в труднодоступных посёлках. И везде специалистов избиркомов будут сопровождать наблюдатели. Эта практика уже отработана», — отметил Дмитрий Заякин.

И добавил, что с 15 по 22 июня с наблюдателями всех муниципальных образований проводятся обучающие вебинары. Общественная палата Российской Федерации в свою очередь разработала «Золотые стандарты наблюдателя», где определён регламент работы и своеобразный кодекс этики.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля 2020 года.