Уфа, , 11:44 — REGNUM 60 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 18 июня сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным ресурса, всего в регионе выявлено 4730 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились с вирусом 2182 гражданина, в том числе 112 человек за минувшие 24 часа.

Число умерших от COVID-19 в Башкирии за сутки не изменилось и составило 18 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 22 июня в регионе разрешили возобновить работу фитнес-центров (кроме саун).

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом