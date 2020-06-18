Анкара, , 11:47 — REGNUM Вооруженные силы Турции уничтожили свыше 500 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК) в рамках спецоперации «Коготь тигра» на территории Ирака. Об этом 18 июня министр обороны страны Хулуси Акар сообщил Anadolu Ajansi.

По его словам, операция продолжается 36 часов, в ее рамках вооруженные силы Турции объявили о проведении наземной операции на территории Ирака.

«Мы будем продолжать наши действия с той же решительностью. Надеюсь мы завершим операцию успешно», — отметил он.

Напомним, вооруженные силы Турции с начала текущей недели организовали две масштабные операции против РПК на территории Ирака. В Багдаде раскритиковали данный акт, назвав его нарушением суверенитета страны.