Курск, , 11:37 — REGNUM В Курской области 18 июня подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было зарегистрировано 4256 случаев заражения. Под медицинским наблюдением находится 1831 пациент: 155 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 96 — в Курской городской больнице № 6, 67 — в городском клиническом родильном доме, 66 — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, 25 — в Железногорской городской больнице № 1. 1422 человека с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления была 2402 пациента, в том числе 61 — за последние сутки. Скончались 23 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курске провели 480 тестов на антитела к коронавирусу