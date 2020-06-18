Орел, 18 июня 2020, 11:36 — REGNUM 71 новый случай заражения коронавирусом выявлен за минувшие сутки в Орловской области, данные 18 июня опубликовал федеральный оперативный штаб.
77 пациентов с ранее выявленным заражением за минувшие сутки выздоровели. Новых летальных исходов не зарегистрировано.
Всего в Орловской области с 24 марта подтверждено 3939 случаев заражения коронавирусом. 1945 человек уже выздоровели. Скончались за весь период пандемии 44 пациента с положительными тестами на коронавирус.