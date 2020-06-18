Москва, , 11:36 — REGNUM Свыше 309 тысяч человек в России в настоящее время находится под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 18 июня сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний.

«По состоянию на 17.06.2020 под контролем (медиков — ред.) остаются 309 716 человек», — говорится в бюллетене.

Также в нем указывается, что на данный момент в стране было проведено 15 991 697 тестов на коронавирусную инфекцию.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Крыму выписали из больниц восемь граждан, госпитализированных ранее с COVID-19.