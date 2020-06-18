Москва, 18 июня 2020, 11:43 — REGNUM 94% жителей России, купивших летние путевки на иностранные курорты, выбрали Абхазию. Это сообщили 17 июня на сайте сервиса по бронированию жилья для отдыха Tvil.ru.
По данным сервиса, большинство российских граждан оплатили отдых в Пицунде, Новом Афоне, Гаграх и Сухуме. Еще 4% запланировали отдых в Грузии и 2% — в Белоруссии.
Как сообщили эксперты, средняя стоимость отдыха в Абхазии продолжительностью 11 дней на трех человек составляет 24 411 рублей. Данные основаны на заявках, оформленных на отдых с 1 июня по 31 августа.
Стоит отметить, что Абхазия закрыла границу с Россией из-за угрозы распространения коронавируса до 1 июля.
Читайте ранее в этом сюжете: Угроза коронавируса: в Абхазии на границе с РФ усилят меры контроля