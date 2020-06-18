Москва, , 11:43 — REGNUM 94% жителей России, купивших летние путевки на иностранные курорты, выбрали Абхазию. Это сообщили 17 июня на сайте сервиса по бронированию жилья для отдыха ‪Tvil.ru.

По данным сервиса, большинство российских граждан оплатили отдых в Пицунде, Новом Афоне, Гаграх и Сухуме. Еще 4% запланировали отдых в Грузии и 2% — в Белоруссии.

Как сообщили эксперты, средняя стоимость отдыха в Абхазии продолжительностью 11 дней на трех человек составляет 24 411 рублей. Данные основаны на заявках, оформленных на отдых с 1 июня по 31 августа.

Стоит отметить, что Абхазия закрыла границу с Россией из-за угрозы распространения коронавируса до 1 июля.

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