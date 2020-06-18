Пекин, , 11:35 — REGNUM Китай направит свою вакцину от коронавируса нового типа странам Африки после того, как её можно будет применять. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе Китайско-африканского чрезвычайного саммита, посвященного борьбе с пандемией, который прошёл в формате видеоконференции.

Си Цзиньпин заверил, что как только закончатся исследования и разработка китайской вакцины, африканские страны будут одними из первых, кто её получит.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в комитете по контролю и управлению государственным имуществом КНР (SASAC) заявили, что инактивированная вакцина от COVID-19 должна поступить на внутренний рынок Китая в конце 2020 года или в начале 2021 года. Ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань также сообщил о пяти вакцинах, которые находятся на второй стадии клинических исследований.

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