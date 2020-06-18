Биробиджан, , 11:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом выявлено 18 июня в Еврейской АО, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.

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С начала эпидемии в регионе коронавирусом заразились 386 человек. Из них 297 вылечились, пятеро скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае коронавирусом заразились более 3,2 тыс. человек, из них почти 1,7 тыс. выздоровели. На Камчатке от последствий коронавируса умерли 38 человек.