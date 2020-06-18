Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM В Ростовской области число выздоровевших среди пациентов с коронавирусом превысило 3 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 18 июня.

«За весь период в области выздоровели уже 3 тыс. 526 заболевших, в том числе за последние сутки — 206 человек», — уточнили в правительстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за последние сутки число выздоровевших превысило число новых случаев заражения коронавирусом. Так, по данным на утро 18 июня, на Дону выявлено 146 носителей SARS-CoV-2.

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