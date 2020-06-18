Кустанай, Казахстан, , 11:28 — REGNUM В Кустанайской области Казахстана ужесточат карантинные ограничения с 18 по 30 июня. Об этом написал глава региона Архимед Мухамбетов на своей странице в Instagram.

По его словам, новые ограничения вводятся из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. На въезде в город планируется установить три санитарных поста. Запрещается работа аттракционов, фонтанов и батутов.

Закроются также бильярдные, караоке-бары, боулинг-центры, тату-салоны и массажные салоны. Ограничивается время работы парикмахерских, образовательных центров, а также продовольственных магазинов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Казахстана ужесточит карантин во всех регионах республики на выходные дни 20−21 июня.

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