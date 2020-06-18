Мурманск, , 11:23 — REGNUM За сутки в Мурманской области подтвердились еще 64 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных с начала эпидемии выросло до 4219. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Большая часть новых пациентов — из Мурманска (40 человек). Всего с начала эпидемии в областном центре опасная инфекция была подтверждена у тысячи человек. Коронавирус SARS-CoV-2 продолжают выявлять в Мончегорске, Североморске, Оленегорске, Кольском и Печенгском районах области.

С начала эпидемии в Мурманской области от COVID-19 выздоровели 2910 человек, 9 пациентов скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, самым крупным очагом заболевания COVID-19 в Мурманской области была стройплощадка в Белокаменке. Там было зафиксировано 2292 случая заражения. В настоящее время карантин на объекте отменен.