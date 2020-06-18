Ханты-Мансийск, , 11:21 — REGNUM В Югре за последние сутки выявлено 243 случаев заражения коронавирусной инфекцией, и два летальных исхода течения болезни. Об этом сообщает федеральная служба Роспотребнадзора.

Основные очаги заражения зафиксированы на сегодня в Нефтеюганском районе, Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нягани, Когалыме и Советском районе.

Всего с начала пандемии в ХМАО на 18 июня зарегистрировано 5 453 заражений SARS-CoV-2. Из них выздоровели 2 663 пациентов, 32 скончались.