Ижевск, , 11:20 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 18 июня выявили 20 новых носителей коронавируса. Всего в регионе подтверждено 1195 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

Наличие инфекции подтверждено у 14 жителей Ижевска, четверых жителей Можги и двоих — Сарапула.

Полностью выздоровели в республике 694 человека, 25 выписаны за последние сутки. скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 24 человека, один умер в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне доля выздоровевших среди всех носителей коронавируса в республике составила 56,9%. На сегодняшний день выздоровели уже 58% жителей региона с подтвержденным заражением.

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