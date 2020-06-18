Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM В Ростовской области состояние 42 пациентов, получивших положительный результат теста SARS-CoV-2, врачи оценивают как тяжёлое. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 18 июня.

В настоящее время в развёрнутых госпиталях медицинскую помощь получают 702 пациента с коронавирусом, из них 42 находятся в тяжёлом состоянии. Если днём ранее стационары были заполнены на 33%, то в настоящее время нагрузка несколько снизилась — коечный фонд заполнен на 31%.

Кроме того, врачебным контролем охвачено 11 тыс. 340 человек, большинство которых находятся на самоизоляции дома.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области всего выявлено 8 тыс. 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели более 3,5 тыс. пациентов, 76 человек скончались.

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