Уфа, , 11:29 — REGNUM Мужчину осудили за призывы к осуществлению террористической деятельности в Башкирии. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по республике.

В суде было установлено, что 25-летний обвиняемый с июля по август 2015 года в социальной сети на одной из общедоступных страниц опубликовал информацию, в которой содержались высказывания, оправдывающие террористическую деятельность и призывающие к ее осуществлению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ.

Отмечается, что свою вину обвиняемый житель Уфы признал. В результате суд признал его виновным и оштрафовал на 300 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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