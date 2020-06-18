Благовещенск, , 11:18 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Наибольший прирост инфицированных фиксируется в городах Благовещенск (+22) и Свободный (+9), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Темп прироста за последние сутки составил 3,8%. Всего с начала наблюдений в Приамурье выявили 1181 носителя коронавируса.

В регионе полностью излечились 406 человек. Проведено 82 839 исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Амурской области пожертвовали на борьбу с коронавирусом 13,5 млн рублей. Из них 10,5 млн рублей направили на обеспечение медиков горячим питанием, бутилированной водой и средствами защиты.