Симферополь, , 11:32 — REGNUM За последние сутки в Крыму выписали из больниц восемь граждан, госпитализированных ранее с коронавирусом. Об этом 18 июня на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За сутки с выздоровлением выписали восьмерых граждан. Выздоровевших за весь период — 389 человек», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму подтвердился положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию одного гражданина. С начала пандемии в регионе подтверждено 575 положительных тестов на новую инфекцию, 20 человек скончались.

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