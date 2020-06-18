Орск, Оренбургская область, , 11:17 — REGNUM В Орске Оренбургской области следователи завершили расследование громкого дела о жестоком убийстве женщины с последующим расчленением трупа. Материалы направлены для утверждения постановления о применении принудительной меры медицинского характера в отношении фигуранта и последующей передачи в суд, сообщает СУ СКР по региону.

Напомним, в совершении убийства женщины обвиняется ее 36-летнйи сын. По данным следствия, мужчина страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении непрерывного типа течения. Экспертиза показала, что в момент совершения преступления орчанин находился в невменяемом состоянии.

Сын нанес матери множество ударов кухонным ножом, расчленил тело, фрагменты выбросил в разные мусорные баки, а позволяющие установить личность женщины части тела хранил в своей квартире, в холодильнике.

Читайте ранее в этом сюжете: Оренбуржец, расчленивший мать, признан опасным для общества – СМИ