Орск, Оренбургская область, 18 июня 2020, 11:17 — REGNUM В Орске Оренбургской области следователи завершили расследование громкого дела о жестоком убийстве женщины с последующим расчленением трупа. Материалы направлены для утверждения постановления о применении принудительной меры медицинского характера в отношении фигуранта и последующей передачи в суд, сообщает СУ СКР по региону.
Напомним, в совершении убийства женщины обвиняется ее 36-летнйи сын. По данным следствия, мужчина страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении непрерывного типа течения. Экспертиза показала, что в момент совершения преступления орчанин находился в невменяемом состоянии.
Сын нанес матери множество ударов кухонным ножом, расчленил тело, фрагменты выбросил в разные мусорные баки, а позволяющие установить личность женщины части тела хранил в своей квартире, в холодильнике.
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