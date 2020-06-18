Москва, , 11:15 — REGNUM Российские преподаватели столкнулись с абсурдностью при выполнении требований работодателей. Об этом 18 июня на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель».

"Дистанционное обучение в образовательных учреждениях дополнительного образования (детских музыкальных школах, школах искусств, спортивных секциях и т. д.) введено в условиях неожиданных и экстремальных, — считают в профсоюзе. — Преподаватели столкнулись с абсурдностью при выполнении требований работодателей. Абсурдность, о которой идёт речь, будет ясна, если представить, как выглядят по телефону урок хора, вокала, фортепиано, скрипки, баяна, флейты, занятия по боевым искусствам, плаванию, гимнастике, танцам и т. д.».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в начале следующего учебного года в школах будет проведена диагностика знаний школьников, в ходе которой будут проанализированы пробелы в знаниях для их ликвидации.