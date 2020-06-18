Черкесск, , 11:16 — REGNUM Участники поисков пропавших в Карачаево-Черкесии несовершеннолетних брата и сестры нашли находившиеся при них вещи. Обнаружены игрушки, одеяло и детская безрукавка, сообщили ИА REGNUM 18 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Напомним, 16 июня в Хабезском районе Карачаево-Черкесии пропали двое детей: шестилетний мальчик и его 13-летняя сестра. По данным следствия, они с разрешения своей матери ушли в сторону реки Большой Зеленчук, чтобы поиграть, и не вернулись. Ранее сообщалось, что детей ищут более 450 человек, в том числе волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и добровольцы из числа местных жителей.

«В ходе произведенного осмотра места происшествия — поймы реки Большой Зеленчук к северу от аула Бесленей Хабезского района — на участке местности в 200 метрах от животноводческой фермы и 100 метрах от берега реки обнаружены и изъяты детские игрушки, одеяло и детская безрукавка, находившиеся при пропавших детях», — сказано в сообщении.

Ранее по факту исчезновения детей было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Органы следствия полагают, что брат с сестрой могли стать жертвой преступления.

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