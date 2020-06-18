Москва, , 11:10 — REGNUM Нынешняя ситуация с коронавирусом только закрепила важность поправок к Конституции РФ, где сказано об обеспечении оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранении и укреплении общественного здоровья, создании условий для ведения здорового образа жизни, формировании культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью. Об этом кратком разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил директор Федерального национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН, профессор, член ОП РФ Николай Дайхес:

«К сожалению, я сейчас занимаюсь пациентами. Поправки мы все поддерживаем. Впервые в Конституцию РФ внесены доступность и качество медицинской помощи. Это прекрасно. Введено понятие ответственности всех ветвей власти за развитие здравоохранения в регионах и так далее, что тоже очень важно. Поэтому мы это все поддерживаем и, как говорится что тут ещё сказать?».

Как уже сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции было инициировано после обнародования президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, но голосование поним пришлось перенести на 1 июля из-за мировой эпидемии коронавируса.

Напомним, 4 июня на расширенном заседании рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Николай Дайхес отметил, что все детали обеспечения безопасности на участках внимательно проработаны с эпидемиологами: «Очень важный момент — это раздельный вход граждан на участки и выход с них, это очень важное дополнение».

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