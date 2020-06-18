Лондон, , 11:09 — REGNUM Невозможность провести без алкоголя несколько дней говорит о возникшей зависимости. Об этом рассказал РИА Новости врач государственной клиники на западе Лондона по имени Сэм.

«Чтобы понять, зависимы ли вы, попробуйте провести, не выпивая, несколько дней», — рекомендовал врач.

Если человек понимает, что не в состоянии отказаться от спиртного, это с большой долей вероятности говорит о серьезной зависимости. Зафиксировать количество выпитого можно также с помощью дневника, об этом может попросить лечащий врач.

Находясь в компании, человеку стоит заменить алкоголь безалкогольными напитками и коктейлями, не отказываясь при этом от «бокала в руках». Если же расслабиться без алкоголя сложно, если человек постоянно думает о выпивке и выстраивает распорядок жизни с учётом этого, тогда он точно зависим, полагает врач.

После осознания проблемы, добавил он, нужно пойти к врачу общей практики. Затем есть два пути — сокращение количества употребляемого алкоголя и полный отказ. При отказе нужна процедура детокса и с применением лекарств.

По данным Национальной системы здравоохранения Британии, признаки алкоголизма отмечаются у 8,7% в стране у мужчин и 3,3% женщин.