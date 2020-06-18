Оренбург, , 11:05 — REGNUM В Оренбургской области за сутки референс-центр подтвердил 59 случаев заражения коронавирусом, сообщает 18 июня Управление Роспотребнадзора по региону.

На 100 тысяч населения приходится 153,7 носителей SARS-CoV-2. Темп прироста выявленных случаев заражения составил 2.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе лабораторно подтверждено 3 007 случаев заражения. Большинство выявленных носителей коронавируса — это взрослое население (89,7%).

Из-за неблагополучной эпидситуации карантин действует в двух селах Красногвардейского района (Верхнеильясово, Среднеильясово), селе Титовка Шарлыкского района и во второй галерее молл «Армада».