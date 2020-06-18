Воронеж, , 11:04 — REGNUM Один человек с положительным тестом на коронавирус скончался в Воронежской области, данные о новом смертельном исходе включены в федеральную статистику и опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, общее число летальных исходов среди пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом достигло 28.

Всего в регионе подтверждено 5258 случаев заражения, в том числе 196 — за минувшие сутки. 2616 человек выписаны с выздоровлением.

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