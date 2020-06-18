Ростов-на-Дону, , 11:00 — REGNUM В Ростовской области подтвердили четыре летальных исхода среди пациентов, ранее получивших положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Общее число жертв COVID-19 на Дону за весь период пандемии стали 76 человек, уточнили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Известно, что за сутки скончались трое мужчин в возрасте 55, 58 и 82 лет, а также 63-летняя женщина. Все пациенты имели хронические заболевания, имелись случаи позднего обращения за медицинской помощью.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону за последние сутки подтверждено ещё 146 случаев заражения коронавирусом. Всего на Дону за весь период пандемии зарегистрировано 8 тыс. 97 носителей SARS-CoV-2.

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