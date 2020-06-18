Екатеринбург, , 11:06 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 231 случай выявления коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Вирус нашли у жителей Арамили, Березовского, Дегтярска, Екатеринбурге (+ 163), Краснотурьинска, п. Малышева, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского, Ревды, Североуральска, Староуткинска и Шали.

Теперь в регионе подтверждено 10 тысяч 247 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует «режим повышенной готовности» по 22 июня 2020 года.

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