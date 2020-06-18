Благовещенск, 18 июня 2020, 10:58 — REGNUM В Красную книгу Амурской области внесли редко встречающихся молюсков, насекомых, птиц и растений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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В Красную книгу попали исчезающие «ракушка» Кульменелла Резвого и улитка-брадибена Куроды, шмель случайный и пяденица-птигматофора Штаудингера.
В Красную книгу Приамурья после включения в федеральные списки исчезающих видов также попали птицы: малый черноголовый дубонос, овсянка-ремез и дубровник.
Краснокнижными в регионе стали маньчжурская липа, колокольчик мелковолосистый и большекрылый бересклет.
Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве природных ресурсов и экологии России разработали перечень видов деятельности, допустимых в экологической зоне Байкальской природной территории.