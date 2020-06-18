Киев, , 10:59 — REGNUM Согласно худшему сценарию развития пандемии на Украине, в результате осложнений, вызванных COVID-19, могли скончаться 145 тыс. человек, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня на брифинге.

«Если бы мы в марте не ввели карантин, то к концу этого года имели по самому не оптимистичному сценарию, без карантинных мероприятий 145 тыс. умерших на территории Украины», — рассказал он.

По его словам, уже через неделю после Пасхальных праздников в медицинских учреждениях наступил бы коллапс из-за нехватки мест в отделениях интенсивной терапии.

«Мы бы не справлялись с потоком больных, что привело бы к значительному возрастанию смертности», — отметил Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 июня на Украине выявили более 34 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них 829 случаев — за последние сутки.

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