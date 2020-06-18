Санкт-Петербург, , 11:06 — REGNUM Еще 29 смертей от заболевания COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией, подтвердили в Петербурге за последние сутки. Об этом сообщает 18 июня оперативный штаб.

Таким образом за все время пандемии в городе, по официальным данным, от этой болезни скончались 756 человек.

В России за сутки признали еще 182 летальных исхода COVID-19, их общее число достигло 7 тыс. 660.

Напомним, за сутки в Петербурге выявили еще 231 нового носителя коронавируса, всего в городе зафиксировали 21 тыс. 506 случаев заражения к 18 июня, в России — 561 тыс. 91 случай.

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