Сеул, , 10:56 — REGNUM Военные Южной Кореи возобновили раскопки в районе демилитаризованной зоны (ДМЗ). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны.

По их словам, несмотря на агрессивные действия Пхеньяна, здоровью и безопасности военным ничего не угрожает, в связи с этим поисковые работы были возобновлены.

Напомним, что 17 июня военнослужащие временно приостановили раскопки на возвышенности Хвасальмори в провинции Канвондо.

Поиски останков погибших на Корейской войне (1950−1953 гг) начались на возвышенности Хвасальмори в провинции Канвондо 20 апреля 2020 года в соответствии с межкорейском соглашением о сотрудничестве в военной сфере, подписанного 19 декабря 2018 года. В 2019 году Южная Корея проводила раскопки самостоятельно, так как КНДР не ответила на призыв Сеула.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Южной Кореи приостановили раскопки в районе демилитаризованной зоны